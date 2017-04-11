Survivor Nagihan İmzayı Attı Oyuncu Oluyor!
Survivor 2016'nın gözde yarışmacısı Nagihan Karadere, oyunculuk sözleşmesine imza attı. "Ah İstanbul Ah" isimli komedi filminde "Nagihan" karakteriyle oynayacak.
Survivor 2016'da büyük üne kavuşan Nagihan Karadere, oyunculuğa hazırlanıyor. Karadere, prodiksiyonunu Boss Medya Yapım şirketinin üstlendiği "Ah İstanbul Ah" filminde "Nagihan" karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.
İMZA FOTOĞRAFINI INSTAGRAM'DAN PAYAŞTI
Boss Medya'yla oyunculuk için resmen sözleşme imzalayan Nagihan, imza sırasında çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.
"KOMEDİ SEVERLERE DUYURULUR"
Karadere paylaşımına, "Sinema filmimiz hayırlı olsun... 'Ah İstanbul Ah'ta Nagihan karakteriyle karşınızda olacağım. Komedi severlere duyurulur..." notunu ekledi.
İşte Nagihan'ın Instagram paylaşımı:
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