Survivor Nagihan 'Evde Kalmış' Kız Oldu Pencereden Atladı

Eşinden boşanan Survivor'un geçen seneki hırslı yarışmacısı Nagihan Karadere, Tekirdağ'e geldiği film çekimlerinde 'Evde kalmış kız' rolünü oynuyor. Özel hayatıyla ilgili açıklamada bulunan Nagihan, "Kafam rahat huzurum yerinde, şu an için bir sıkıntım yok herhangi bir kimseden bir beklentim de yok. Şu an için çok mutluyum" dedi.



Tekirdağ'da çekimleri yapılan 'Ah be İstanbul' filmi için Tekirdağ Büyük Şehir Belediyesi İtfaiye Dair Başkanlığı ekiplerinin de yardımıyla iple bir binanın 4. Katından indirilen Nagihan senaryo gereği 2. Katın penceresinden içeri girdi. Bu anlar ve filmin bazı senaryoları gazetecilerin kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.



"Korkulacak bir tipteyim"



Burada gazetecilere açıklamada bulunan Nagihan, "Ah be İstanbul filmindeki karakterim, Nagihan Karakteri evde kalmış bir kızı canlandırıyorum. Yıldırım aşkına tutuluyorum. Daha sonrasındaki değişimim söz konusu. Şu an çok bakımsızım ve korkulacak bir tipteyim. Burada yüksekten atlayacağım. Tabi ki halat eşliğinde atlayacağım. Son derece heyecanlıyım çünkü daha önce böyle bir tecrübem olmadı. Sporculuk geçmişim var ama burada sporculuk sökmeyecek" dedi.



"Özel hayatımda çok fazla gündeme gelmek istemiyorum" Eşiyle uzun süredir devam eden bir davalarının olduğunu ifade eden Nagihan, "Uzun süredir devam eden bir davamız vardı. Nihayet sonuçlandı herkes yoluna bakıyor, herke kendi hedefine doğru ilerliyor. Ben doğru bir yolda olduğumu düşünüyorum ve kızım için mücadelemi gösteriyorum. Kafam rahat huzurum yerinde, şu an için bir sıkıntım yok herhangi bir kimseden bir beklentim de yok. Şu an için çok mutluyum. Daha çok iş hayatıyla anılmak istiyorum. Özel hayatımı geri planda tutmak istiyorum. Yaptığım işte en iyisi olmak istiyorum Böyle güzel bir kapı aralandı bana bunun değerini kıymetini bilip kendimi daha çok geliştirip, bu alanda en iyisi olmaya çabalayacağım. Özel hayatımda çok fazla gündeme gelmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.



