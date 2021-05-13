Survivor market oyununu kim kazandı? 13 Mayıs Survivor market ödülünü kim kazandı?

Survivor'da ödül oyununu kazanan takım belli oldu. Market ve yiyecek ödül oyunu ile ekranlara gelen Survivor 2021'de ünlüler gönüller takımı erzak kazanmak için parkurda yarıştılar. Peki, Survivor market oyunu kim kazandı? Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 13 Mayıs Survivor market ve ödül oyununu kim kazandı?