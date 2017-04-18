Survivor Köy Versiyonu

Erzurum'un Horasan ilçesinde köyde kendi yaptıkları parkurlarla 'Survivor' düzenleyen çocuklar ilgi odağı oldu.



Horasan'ın Danışmend Köyünde çocuklar kendilerine parkur kurarak survivorun köy versiyonunu çektiler. Yaklaşık 3 yıldır survivorun köy versiyonu çeken Danışmend Köyü çocukları sosyal medyada ilgi odağı oldular.



Düzenledikleri kıyasıya yarışları cep telefonuyla çekerek sosyal medyada paylaşan çocuklar, kısa sürede büyük bir takipçi kitlesine ulaştı. - ERZURUM