Survivor kim elendi? 11 Mayıs Survivor eleme adayları kimler? SMS birincileri kimler oldu? Hangi isimleri söyledi?
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Survivor kim elendi? 11 Mayıs Survivor eleme adayları kimler? SMS birincileri kimler oldu? Hangi isimleri söyledi?

Survivor kim elendi? 11 Mayıs Survivor eleme adayları kimler? SMS birincileri kimler oldu? Hangi isimleri söyledi?
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Survivor 11 Mayıs kim elendi merak ediliyor. Haftanın SMS 1. leri eleme adaylarını söylemesiyle birlikte toplam eleme adayı 5'e yükseldi. Peki bu hafta Survivor kim elendi? Survivor elenen isim kim oldu? Survivor bu hafta hangi isim elendi? Eleme adayları kimler? SMS 1. leri kimler oldu?

11 Mayıs Salı günü eleme olacak. Hangi isim elenecek merak konusu oldu. Şu anda elenecek ismin açıklanması bekleniyor. Peki, Survivor kim elendi? 11 Mayıs Survivor eleme adayları kimler? SMS birincileri kimler oldu? Hangi isimleri söyledi? 11 Mayıs SMS birincileri kimler oldu, hangi isimleri söyledi?

SURVİVOR KİM ELENDİ?

11 Mayıs Survivor'da henüz elenen isim açıklanmadı. Birazdan elenen isim açıklanacak. Sonucu öğrenmek için haberimizi takip edebilirsiniz.

11 MAYIS SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Bu haftanın ilk eleme adayı ünlüler takımından Batuhan, ikinci eleme adayı Dora, üçüncü eleme adayı ise yine ünlüler takımından Sergen ve dördüncü aday İsmail oldu.

1. eleme adayı : Batuhan

2. eleme adayı : Dora

3. eleme adayı : Sergen

4. eleme adayı: İsmail

11 Mayıs Salı günü konseyde elenen isim açıklandı. Elenen isim Sergen oldu.

Survivor kim elendi? 11 Mayıs Survivor eleme adayları kimler? SMS birincileri kimler oldu? Hangi isimleri söyledi?
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