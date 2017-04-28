Survivor'ın Eski Yarışmacısı Ezgi Avcı, Şarkıcı Tan Taşçı ile Yakalandı

Bir hafta önce oyuncu Ali Yerlikaya'yla görüntülenen Survivor'un eski yarışmacılarından Ezgi Avcı, geçtiğimiz gece Beyoğlu Hayal Kahvesi'nin 25. yıl kutlamasında şarkıcı Tan Taşcı'yla objektiflere takıldı. İkili flaşlar patlayınca neye uğradıklarını şaşırdı.

FLAŞLAR PATLAYINCA ŞAŞIP KALDILAR

Gecenin ilerleyen saatlerinde gitmek için hazırlanan ikili, taksiye biner binmez flaşlar patlayınca neye uğradıklarını şaşırdı. Ezgi Avcı'nın morali çok bozulurken, Taşcı araç içinde kendini saklamak istedi.

EZGİ AVCI: 15 YILLIK ARKADAŞIZ

Ezgi Avcı, "Tan benim İzmir'den 15 yıllık arkadaşım yanlış bir şey olmasın" diye açıklama yaptı.

İkili böyle görüntülendi;