Survivor Eski Fenerbahçeli Serhat Akın'ı Yenen Gökhan Gözükan Kartal Pençesi Yaptı

FutbolArena - Survivor 2017 TV8'de yayınlanan 9. bölümde Ünlüler ile Gönüllüer takımı arasında oynanan ödül oyununda son derece ilginç bir yaşandı. Ünlüler takımının son haftalardaki başarılı yarışmacısı Serhat Akın ile gönüllüler takımından Gökhan Gözükan arasında oynanan ödül oyunu sonrasında Eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın'a "Kartal Pençesi ile" yanıt verdi. Survivor 9. bölüm ödül oyununu kim kazandı? Ünlüler - Gönüllüler Serhat Akın Gökhan Gözükan mücadelesi



TV8'de yayınlanan ve Türkiye'nin en çok seyredilen yarışma programlarından Survivor 2017'de bu sezon birçok kez iki takım yarışmacıları arasında gerilim dolu dakikalar yaşanırken, oyunlarda ise büyük bir hırs vardı.







SERHAT AKIN'A KARTAL PENÇESİ YANITI



Survivor 2017 TV8'de yayınlanan 9. bölümde Ünlüler ile Gönüllüler iletişim ödül oyununda karşı karşıya geldi. İlk turu gönüllüler farklı bir skorla kazandı. İkinci turda ise ünlüler galip gelirken, Serhat Akın ile Gökhan Gözükan arasında oynanan ve nefesleri kesen mücadelenin ardından kazanan taraf Gökhan Gözükan sevinç sırasında eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın'a, "Kartal Pençesi" yaparak bir göndermede bulundu. Oyun sonrasında takım arkadaşı Yiğit ile beraber Kartal Pençesi yapan Gökhan Gözükan galibiyetten dolayı oldukça mutlu bir görüntü çizdi. Survivor Gökhan Gözükan kimdir?



Boks ile yakından ilgilenen Gökhan Gözükan, vücut geliştirme ile de ilgileniyor. Survivor Gökhan Gözükan 34 yaşındadır. Gökhan Gözükan 1.92 boyunda ve 86 kilodur.