Survivor'dayken Aldatılan Nagihan Karadere, Eşinden Boşandı

Survivor'ın hırslı yarışmacısı Nagihan Karadere, yarışmadayken eşi tarafından aldatıldığını öğrenmişti. Ayrılık kararı alan Karadere dün eşinden boşandı.

Survivor'dayken Aldatılan Nagihan Karadere, Eşinden Boşandı

Survivor yarışmasıyla tanınan Nagihan Karadere'nin eşi Uğur Gökçe'nin sosyal medyada çıplak fotoğrafları yayıldı ve Gökçe'nin eşini aldattığı ortaya çıktı. Fotoğrafları gören eski milli atlet, eşinden boşanma kararı aldı. Çift dün boşandı.

NAGİHAN BOŞANMA HABERİNİ INSTAGRAM'DAN DUYURDU

Nagihan Karadere, boşanma haberini kendi Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı.

İşte Nagihan Karadere'nin o paylaşımı:

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