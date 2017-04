Survivor'dan Sonraki Ilk Işi Burnunu Düzeltmek Oldu

Survivor 2017 yarışmasından kısa süre önce elenen "Çılgın Sedat" lakaplı sanatçı Sedat Karputlu, ilk iş olarak Samsun'da burun estetiği operasyonu geçirdi ve sonrasında da önemli açıklamalarda bulundu. Survivor yarışmasıyla tekrar adını duyurmayı başaran ünlü sanatçı Çılgın Sedat, Samsun'da Özel FBM Estetik Tıp Merkezinde bıçak altına yattı. FBM Tıp Merkezi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş tarafından yapılan operasyonda sanatçının daha kolay nefes alması sağlandı ve burnunun görünüşünde de değişiklikler yapıldı. Geçirdiği operasyon hakkında açıklamalarda bulunan Çılgın Sedat, "Gençliğimden beri burnumda bir tıkanıklık oluyordu. Survivor'dayken ve futbol oynarken de bazen zorluklar yaşıyordum. Son dönemlerde de eşim beni geceleri uyarmaya başladı. Gece horlamaları oluyordu. Survivor'dan gelir gelmez Hayati hocamla buluştuk. Bana hem kemiğim ile alakalı bir operasyon yapacağını söyledi hem de burun kemerim ve burun ucumdaki fazlalığı aldı. Operasyon sonrasında nefes alışımda ve görünüşünde düzelmeler oldu" dedi.



"HER AY 1-2 ENGELLİYE ESTETİK MERKEZİNDE YARDIMCI OLACAĞIZ"



Dr. Hayati Akbaş ile anlaştıklarını ve ihtiyacı olan bazı engellilerin burada tedavi olabileceğini belirten Çılgın Sedat, "Benim çocuğum geçirdiği beyin kanaması sonrasında engelli oldu. Çocuğuma her zaman özen gösterdim ve onu kapılar arkasına saklamadım. Bayağı bir ilerleme kaydettik. Annesini ve babasını tanıyabiliyor. Birçok engelli aileye örnek olmaya çalıştık. Hayati hocayla bir sohbette ne yapabiliriz diye düşündük. Kapısının bize her zaman açık olduğunu söyledi. Ayda 1-2 engelli kardeşimize burada faydalı olmaya çalışacağız. Bana binlerce engelli ulaşıyor. Herkese yardım edemiyoruz. Benim en büyük isteğim bununla alakalı olarak bir televizyon programı yapmak. Formatım bile hazır. 1 elin nesi var, çok elin çok sesi var. Yardım etmek isteyen birçok kişi de var. Onlara da böyle bir kapı açmak istiyorum. Şu anda ise çok ihtiyacı olan, öncelikleri olan engelli kardeşlerimize burada yardımcı olacağız" diye konuştu.



"SURVİVOR'DA GERİ VİTES YAPSAYDIM HALA YARIŞMADAYDIM"



Survivor'da duruşundan taviz vermediğinin altını çizen Sedat, "Survivor'dan elendiğimde 'Furkan elenirse üzülürüm' dedim ama orada üzüleceğim de sevineceğim de kimse yok. 'Adem şampiyon' olsun dediğimde, 'Adem seni eledi nasıl böyle R (geri vites) yaptın' dediler. Ben geri vites yapmadım. Ben eğer yapsaydım şu anda Survivor'da yarışıyor olurdum. Çünkü biz birleşmedik. Herkes birleşmemizi istedi biz birleşmedik. Ben de Adem de dik duruşundan vazgeçmedi. Aramızda birkaç şey yaşandı ve sonra oturup konuştuk. Ben elendikten 20 gün önce barışmıştık zaten. Haklarımızı da helal ettik. Başka da bir sıkıntımız yoktu. Kavgadan uzak durmaya çalıştım ama orada aç kalıyorsunuz. Bir su bardağının 75 gramına kadar pirinciniz var. 1 hafta onunla idare ediyorsunuz. Yarışmaya 78 kilo girdim, 65 kilo çıktım. 9 haftada 13 kilo verdim" şeklinde konuştu.



DR. AKBAŞ: HEM SOLUNUM HEM DE GÖRSEL OPERASYONU BİRLİKTE YAPTIK"



Doç. Dr. Hayati Akbaş ise operasyon hakkında şunları söyledi:



"Estetik merkezimiz sadece Samsun ve Türkiye değil, bütün her yerde hizmet yapan bir merkezdir. Sanat camiasıyla da çok yakınız ama Sedat Bey ile ayrı bir dostluğumuz var. Kendisinin burnuyla ilgili bir problemi vardı. Ben onu önceden tanıdığım için operasyon kafamda şekilliydi. Yaşlandıkça daha zorluk çekeceğini ona söyledim. Cuma günü Samsun'a geldi. Hemen operasyon yaptık. Burunda solunumu engelleyen kemik eğriliği, burnunun üstünde kemer dediğimiz kıkırdak vardı ve bir de burun ucu aşağıya doğru düşüktü. Solunumu kolaylaştırmaya yönelik bir operasyon yaparken estetik ile ilgili müdahaleyi de beraberinde yaptım. Buna biz fonksiyonel burun estetiği diyoruz. Operasyon gayet başarılı geçti."



Çılgın Sedat konuşmasının sonunda yeni bir şarkı için çalışmalarının başladığını söyledi.



(Erdi Demür/İHA)