Survivor'da kim elendi? Dün Survivor'da kim elendi? 11 Mayıs Salı Survivor'da elenen isim kim?

Survivor 2021'in son bölümünde çeyrek final öncesi eleme adaylarından kim elendi? Survivor'da kim elendi? Dün Survivor'da kim elendi? 11 Mayıs Salı Survivor'da elenen isim kim? SMS birincileri kim?

11 Mayıs Salı günü eleme olacak. Hangi isim elenecek merak konusu oldu. Şu anda elenecek ismin açıklanması bekleniyor. Peki, Survivor kim elendi? 11 Mayıs Survivor eleme adayları kimler? SMS birincileri kimler oldu? Survivor'da kim elendi? Dün Survivor'da kim elendi? 11 Mayıs Salı Survivor'da elenen isim kim?

11 MAYIS SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Bu haftanın ilk eleme adayı ünlüler takımından Batuhan, ikinci eleme adayı Dora, üçüncü eleme adayı ise yine ünlüler takımından Sergen ve dördüncü aday İsmail oldu.1. eleme adayı : Batuhan2. eleme adayı : Dora3. eleme adayı : Sergen4. eleme adayı: İsmail11 Mayıs Salı günü konseyde elenen isim açıklandı. Elenen isim Sergen oldu.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor 2021'de bu hafta eleme kalan Dora, İsmail, Sergen ve Batuhan arasında SMS oylamasında en az oyu alarak elenen yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı. Survivor'dan bu hafta elenen yarışmacı mavi takımdan Sergen oldu.

SURVIVOR SERGEN KİM?

Sergen Bayar, 26 Eylül 1998 tarihinde Balıkesir Ayvalık'ta doğdu. Aslen Ayvalıklı olan Sergen Bayar, İstinye Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Eğitimini Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda sürdürüyor.Spor düşkünü olan Survivor Sergen'in başlıca ilgilendiği dallar; tenis, crossfit, kite, surf, street workout, artistik cimnastik, free running. Sekiz sene amatör olarak tenis oynayan yarışmacı, Enkaspor lisanslı olarak profesyonel sprinter iken bırakmış. Çok iyi derecede yüzme bilen Sergen Bayar, 18 Ocak Pazartesi günü Survivor ünlüler takımına dahil olmuştu.