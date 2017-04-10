Survivor'da İlhan Mansız Show

Survivor'da merakla beklenen birleşme partisi renkli görüntülere sahne oldu. Nefes kesen oyunların ardından düzenlenen eğlence dolu akşamda yarışmacılar tek tek canlı performans sergileyerek şarkı söyledi. Survivor 2017 birleşme partisinde Fatih Terim, Mustafa Sandal ve Emina Sandal sürprizi de vardı. Acun Ilıcalı'nın Survivor'a özel konukları olarak katılan 3 isim, yarışmacılar şarkı söylerken jürilik yaptı.