4 Nisan Survivor'da Haftanın Elenen İsmi Erdi Oldu

Survivor 2017'de haftanın eleme sonuçları belli oldu. Ünlüler takımından Sabriye ve Adem'in eleme potasına girerken, gönüllüler takımından Berna ve Erdi eleme potasına girdiler. Yapılan SMS oylaması sonucu haftanın veda eden ismi belli oldu. Adaya, SMS oyları sonucu Erdi veda etti.

SABRİYE VE ADEM'İN DURUMU MERAK KONUSU OLDU

Hatırlanacağı gibi, geçen hafta ünlüler takımından Sabriye, arkadaşlarının oyuyla eleme potasına girmişti. Adem ise Serhat'ın kararıyla eleme potasına dahil oldu. Ünlü ikilinin eleme potasına girmesi, hafta boyu Sabriye ve Adem elenecek mi sorusuna neden olmuştu.

ERDİ ÜNVER KİMDİR?

TV 8 ekranlarında yayınlanan, sekiz kadın sekiz erkeğin Survivor 2017'ye gitmek için yarıştığı Göz6 yarışmasına katılan Erdi Ünver, bu yarıştan erkek takımının şampiyonu olarak ayrılarak Survivor'a gitmeye hak kazandı.

HAYALİ FUTBOLCU MENAJERİ OLMAK

Erdi Ünver, 1988 yılında doğdu. İstanbul Bayrampaşa'da yaşayan Erdi Ünver, Kırklareli'li olup aslen Boşnaktır. Sabit Büyükbayrak Lisesi'nden Mezun olmuştur. Amatör olarak futbol oynamaktadır. Asıl hayali futbolcu menajeri olmaktır.

"MİLYONLARI SURVİVOR'A GÖTÜRÜYORUM"

Erdi Ünver, psikoloji, iletişim ve fiziksel performans karması olarak tanınmladığı Survivor'da şampiyonluk hedefliyor. Ünver, yarışmanın tanıtım bölümünde kendine olan özgüvenini ise şu sözlerle dile getirdi: "Denizleri yaka yaka milyonları Survivor'a götürüyorum."

Survivor'ı psikoloji, iletişim ve fiziksel performans karması olarak tanımlayan Ünver, Survivor 2017'nin ilk bölümlerinde Kıbrıs'a giderek şampiyon olacağını söyledi.

6'NCI HAFTADA ELENDİ

Survivor'a daha ilk hafta renkli karakteri ile damga vuran Erdi, yarışmanın en çok konuşulan ve tartışılan isimlerinde biri oldu. İlk hafta veda konseyine kalan ve SMS oylaması sonucu yoluna devam eden Erdi Ünver, Survivor'ın üçüncü haftasında da elemeye kalan isimlerden biri olmuş ancak yoluna devam etmişti. Erdi altıncı haftada ise yeniden eleme adayı oldu. Erdi yarışmanın 6'ncı haftasında adaya veda etti.



