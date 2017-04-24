Survivor'da Gönüllüler Takımından Volkan, 5 Vakit Namaz Kılıyor
Haftalar geçtikçe büyük bir çekişme ve heyecana sahne olan Survivor'da bir oyun esnasında Ogeday ve Volkan arasındaki diyalog ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı.
Adaların birleşmesiyle heyecanın daha da arttığı Survivor yarışmasında gönüllüler takımında başarılı performans sergileyen Volkan'ın söyledikleri bir gerçeği de ortaya çıkardı.
"BEN HER GÜN NE YAPIYORUM?"
Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan programda Ogeday ile birlikte soru cevap yapan Volkan'ın söyledikleri adada ibadet eden yarışmacıları gündeme getirdi. Ogeday'a "Ben her gün ne yapıyorum?" diye soran Volkan, "namaz kılıyorsun" cevabını aldı.
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