Survivor'da Gönüllüler Takımından Volkan, 5 Vakit Namaz Kılıyor

Adaların birleşmesiyle heyecanın daha da arttığı Survivor yarışmasında gönüllüler takımında başarılı performans sergileyen Volkan'ın söyledikleri bir gerçeği de ortaya çıkardı.

"BEN HER GÜN NE YAPIYORUM?"

Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan programda Ogeday ile birlikte soru cevap yapan Volkan'ın söyledikleri adada ibadet eden yarışmacıları gündeme getirdi. Ogeday'a "Ben her gün ne yapıyorum?" diye soran Volkan, "namaz kılıyorsun" cevabını aldı.



