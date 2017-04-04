Survivor'da Anıl'ın Mağaraya Yerleştiğini Öğrenen Acun Şaşkınlığını Gizleyemedi
Survivor 2017 gönüller takımında yarışan Anıl, yağmurdan ve doğanın acımasız şartlarından korunmak için mağaraya yerleşti. Anıl'ın mağaraya yerleştiğini öğrenen Acun şaşkınlığını gizleyemedi.
Survivor 2017'de gönüller takımında yarışan Anıl, yarışma tarihi boyunca kimsenin aklına gelmeyeni yaptı, mağarada yaşamaya başladı. Anıl'ın zorlu Survivor koşullarından korunmak için mağarada yaşamaya başladığını duyan Acun, şaşkınlığını gizleyemedi.
KİMSENİN AKLINA GELMEYENİ YAPTI
Survior'un zorlu doğa koşulları yarışmayı takip edenlerin malumu. Bu zorlu doğa koşullarından korunmak isteyen gönüllüler takımından Anıl'ın aklına gelen çözüm ise daha önce kimsenin aklına gelmedi.
ACUN'UN ŞAŞKINLIĞI GÖZLERİNDEN OKUNDU
Yağmurdan korunmak isteyen Anıl, adada bulduğu bir mağaranın içerisini düzenleyip, orada yaşamaya başladı. Eleme konseyinde Anıl'ın mağarada yaşamaya başladığını öğrenen Acun'un ise şaşkınlığı gözlerinden okundu.
sponsored ads