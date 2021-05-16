Survivor canlı yayın ne zaman olacak? 16 Mayıs Survivor canlı yayında oyun oynanacak mı?
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Survivor canlı yayın ne zaman olacak? 16 Mayıs Survivor canlı yayında oyun oynanacak mı?

Survivor canlı yayın ne zaman olacak? 16 Mayıs Survivor canlı yayında oyun oynanacak mı?
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Survivor aile oyununda son 2 sayı canlı yayında yapılacak. Şuanda skor 9-8 Kırmızı takım önde. Bu oyundan sonra canlı yayına geçilecek. Detaylar haberimizde.

Survivor canlı yayında oyun oynanacak mı? Survivor canlı yayın ne zaman saat kaçta olacak? Survivor canlı yayın ne zaman olacak? 16 Mayıs Survivor canlı yayında oyun oynanacak mı? Detaylar yazımızda.

SURVİVOR CANLI YAYINDA OYUN OYNANACAK MI?

Evet. Şuanda ödül oyunu 10-8 geriye kalan son 2 mücadele canlı yayında yapılacak.

12 olan ödülün sahibi olacak.

Canlı yayında seçme yapılacak ve takımlar bir kez daha eşleşecek!

ÖDÜL OYUNU KAÇ KAÇ BİTTİ?

Yarışma halen devam ediyor. Sonuçlandığında skoru paylaşacağız.

ÜNLÜLER (KIRMIZI TAKIM) 10 - 8 GÖNÜLLÜLER (MAVİ TAKIM)

AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Avantaj oyununu Mavi takım kazandı.

16 MAYIS SURVİVOR ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NE?

Kazanan takım aileleriyle birlikte yemek yiyebilecek. 2 saate yakın onlarla birlikte vakit geçirecek.

EK BİLGİLER

Ödül bugün 12'de bitecek ve ödül oyunu 2 aşamalı olacak. Bu hafta dokunulmazlık olmayacağı için yarın da bugünkü ödül oyununun 2. aşaması oynanacaktır.

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