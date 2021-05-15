Survivor bu hafta dokunulmazlık oyunu yok mu, neden yok? Survivor 15-16 Mayıs dokunulmazlık oyunu olmayacak mı?

Ekranların sevilen yarışması Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyunu oynanmayacak. Bunun ardından seyirciler Survivor dokunulmazlık neden yok, bu hafta eleme olmayacak mı, bu hafta adaya veda olmayacak mı merak etti. Peki, 15-16 Mayıs Cumartesi ve Pazar günleri dokunulmazlık oyunu oynanmayacak mı, neden oynanmıyor? Cevaplar haberimizde.

Survivor bu hafta dokunulmazlık oyunu oynanmayacak mı? Dokunulmazlık neden yok, bu hafta eleme olmuyor mu? Survivor'da 15 Mayıs Cumartesi günü dokunulmazlık oyunu oynanmadı. Bunun ardından izleyiciler dokunulmazlık neden yok merak etti. Kısaca detayları aktaralım.

SURVİVOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Survivor yeni bölümüyle bugün 15 Mayıs Cumartesi günü saat 20:00 'da TV8 ekranlarına gelecek. Yarın da yeni bölümü aynı şekilde olacak.

SURVİVOR BU HAFTA DOKUNULMAZLIK OYUNU OYNANMAYACAK MI?

Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamaya göre bu hafta Survivor'da dokunulmazlık oyunu oynanmayacak. Bayram haftası dolayısıyla bu hafta eleme yapılmayacağı için dokunulmazlık oyunu da oynanmayacaktır. Bu hafta yani 15 Mayıs ve 16 Mayıs Survivor yeni bölümlerinde ödül oyunu mücaleleri yaşanacak. Dediğimiz gibi bayram haftası dolayısıyla eleme olmayacağı için dokunulmazlık oyunu da oynanmayacaktır.

TV 8 YAYIN AKIŞI

15:45 - Kırmızı Oda

20:00 - Survivor 2021/ Yeni Bölüm

00:15 - Survivor Ekstra/ Canlı