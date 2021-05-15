Survivor bu hafta dokunulmazlık oyunu yok mu, neden yok? Survivor 15-16 Mayıs dokunulmazlık oyunu olmayacak mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Survivor bu hafta dokunulmazlık oyunu yok mu, neden yok? Survivor 15-16 Mayıs dokunulmazlık oyunu olmayacak mı?

Survivor bu hafta dokunulmazlık oyunu yok mu, neden yok? Survivor 15-16 Mayıs dokunulmazlık oyunu olmayacak mı?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Ekranların sevilen yarışması Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyunu oynanmayacak. Bunun ardından seyirciler Survivor dokunulmazlık neden yok, bu hafta eleme olmayacak mı, bu hafta adaya veda olmayacak mı merak etti. Peki, 15-16 Mayıs Cumartesi ve Pazar günleri dokunulmazlık oyunu oynanmayacak mı, neden oynanmıyor? Cevaplar haberimizde.

Survivor bu hafta dokunulmazlık oyunu oynanmayacak mı? Dokunulmazlık neden yok, bu hafta eleme olmuyor mu? Survivor'da 15 Mayıs Cumartesi günü dokunulmazlık oyunu oynanmadı. Bunun ardından izleyiciler dokunulmazlık neden yok merak etti. Kısaca detayları aktaralım.

SURVİVOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Survivor yeni bölümüyle bugün 15 Mayıs Cumartesi günü saat 20:00 'da TV8 ekranlarına gelecek. Yarın da yeni bölümü aynı şekilde olacak.

SURVİVOR BU HAFTA DOKUNULMAZLIK OYUNU OYNANMAYACAK MI?

Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamaya göre bu hafta Survivor'da dokunulmazlık oyunu oynanmayacak. Bayram haftası dolayısıyla bu hafta eleme yapılmayacağı için dokunulmazlık oyunu da oynanmayacaktır. Bu hafta yani 15 Mayıs ve 16 Mayıs Survivor yeni bölümlerinde ödül oyunu mücaleleri yaşanacak. Dediğimiz gibi bayram haftası dolayısıyla eleme olmayacağı için dokunulmazlık oyunu da oynanmayacaktır.

TV 8 YAYIN AKIŞI

15:45 - Kırmızı Oda

20:00 - Survivor 2021/ Yeni Bölüm

00:15 - Survivor Ekstra/ Canlı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Aykut Erdoğdu Sergey Lavrov Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Tarkan Cansu Dere Nur Fettahoğlu
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Abdullah Avcı Nihat Özdemir Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Survivor bu hafta dokunulmazlık oyunu yok mu, neden yok? Survivor 15-16 Mayıs dokunulmazlık oyunu olmayacak mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 20:23:08. #1.15#

title