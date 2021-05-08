Survivor Anneler Günü ödülünü kim kazandı 2021? Market ödülünü kim kazandı?

8 Mayıs akşamı yeni bölümü ile ekranlara gelen Survivor'da dokunulmazlık oyunu ve Anneler Günü oyunu ödül oyunu heyecanı yaşandı. Heyecan dolu anların yaşandığı gece sonrası Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor tek taş yüzük oyununu Anneler Günü ödülünü kim kazandı? Survivor sembol oyunu hangi takım kazandı merak edildi. Survivor Anneler Günü ödülünü kim kazandı 2021? Market ödülünü kim kazandı?

İzleyicileri her akşam ekrana bağlayan Survivor 2021 bu akşam yayınlanan bölümde heyecanlı anlar yaşandı. Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor tek taş yüzük oyununu Anneler Günü ödülünü kim kazandı? Survivor sembol oyunu hangi takım kazandı? İşte 8 Mayıs Cumartesi Survivor'da yaşananlar!

8 MAYIS MARKET ÖDÜLÜ NEDİR?

Mavi takım ve Kırmızı takım bu akşam, market oyununda karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen ve takım olarak oynanan oyunda kazanan takım, erzak paketi ile birlikte Anneler Günü özel ödülünü de kazandı.

Survivor'da bu akşam market oyununu kazanan takım; patlıcan, soğan, zeytinyağı, salça olan erzak paketini kazanacak. Ayrıca anneler gününe özel olarak şef, yarışmacıların annelerinin seçtiği ve onların en sevdiği yemekleri yiyebilme şansına erecek.

SURVIVOR 2021 KIRMIZI TAKIM MAVİ TAKIM BELLİ OLDU

Survivor'ın son bölümdeki ada konseyinde ise mavi ve kırmızı takımlardaki yarışmacılar açıklandı. Buna göre Survivor mavi takımda; Steven, Merve Aydın, Poyraz, Ayşe, Dora ve Sergen yer aldı. Kırmızı takım yarışmacıları ise Berkay, Batuhan, Aleyna Çalışkan, Aleyna Kalaycıoğlu ve İsmail Balaban oldu.

SURVIVOR ANNELER GÜNÜ ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI? MARKET ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye yeni bölümde market oyununda Mavi takım ile Kırmızı takım karşı karşıya geldi. Oyuna takımlardan ikişer yarışmacı parkura çıktı. Bu iki yarışmacı, tahtadan kafes içinde parkurdaki engelleri aşarak yol üzerindeki topları topladı. Ve finalde atıcı olan yarışmacı, topları üç sepete basket atmaya çalıştı. Oyunda çekişme ve heyecan yüksekti. Başa baş giden market oyununda skor 6-6 olunca bayrak yarışına gidildi. Normal oyuna göre altı basketin atılması gereken bayrak yarışında Kırmızı takımdan İsmail – Berkay, Mavi takımdan Poyraz – Steven oynadı. Atıcılar ise Berkay ile Poyraz idi. Bu karşılaşmayı kazanan Kırmızı takım 7-6 skorla market oyununu ve Anneler Günü ödülünü kazandı.

Kırmızı takımda yer alanlar ise; Berkay, Batuhan, Aleyna Çalışkan, Aleyna Kalaycıoğlu ve İsmail Balaban oldu.