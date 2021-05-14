Survivor anlat bakalım oyununu kim kazandı? Survivor anlat bakalım ödülü ne?

Survivor'da bugün Anlat Bakalım oyunu oynanıyor. 13 Mayıs Perşembe Anlat Bakalım ödülü ne? Survivor Anlat Bakalım oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi kazandı? Survivor Anlat Bakalım oyunu kaç kaç bitti? Kim kazandı? Ödülü ne? 13 Mayıs Perşembe Survivor anlat bakalım oyununu kim kazandı? Survivor anlat bakalım ödülü ne?