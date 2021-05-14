Survivor anlat bakalım oyununu kim kazandı? Survivor anlat bakalım ödülü ne?
Survivor'da bugün Anlat Bakalım oyunu oynanıyor. 13 Mayıs Perşembe Anlat Bakalım ödülü ne? Survivor Anlat Bakalım oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi kazandı? Survivor Anlat Bakalım oyunu kaç kaç bitti? Kim kazandı? Ödülü ne? 13 Mayıs Perşembe Survivor anlat bakalım oyununu kim kazandı? Survivor anlat bakalım ödülü ne?
Survivor'da bugün Anlat Bakalım oyunu oynanıyor. 13 Mayıs Perşembe Anlat Bakalım ödülü ne? Survivor Anlat Bakalım oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi kazandı? Survivor Anlat Bakalım oyunu kaç kaç bitti? Kim kazandı? Ödülü ne? 13 Mayıs Perşembe Survivor anlat bakalım oyununu kim kazandı? Survivor anlat bakalım ödülü ne?
13 MAYIS ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
6-6 devam eden anlat bakalım ödülünü kimin kazandığını haberimizden takip edebilirsiniz.
SURVIVOR MARKET ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
13 Mayıs Perşembe günü oynanan survivor market oyunu kıyasıya rekabete sahne oldu.10-6 skorla mavi takım market ödülünü kazandı.