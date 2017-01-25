Survivor'a Veda Eden İsim Belli Oldu

Survivor 2017'de adaya veda edecek olan ilk isim belli oldu. Ekranlara oldukça hızlı bir giriş yapan Survivor 2017'de bu akşam eleme heyecanı yaşandı. Survivor 2017'de adaya veda edecek olan ilk isim belli oldu. 2 dokunulmazlık oyununu da kaybeden gönüllüler takımında 4 aday bu akşam elenmek üzre konseye çıktı. Halkın oylamarıyla Erdi, Fulya, Berna ve Eser arasından bir kişi Survivor 2017'ye veda ...