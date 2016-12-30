Survivor'a Katılacak Olan Seda Demir Kimdir?

Seda Demir Survivor'a katılacak. Seda Demir kimdir? Seda Demir Yaprak Dökümü'nde hangi karakteri oynuyordu. Survivor'a hangi ünlüler katılacak? Survivor 2017'ye katılan isimler belli oluyor. Acun Ilıcalı, Survivor 2017'de yer alacak isimleri açıkladı: Tarık Mengüç, Seda Demir ve ünlü DJ Berna Öztürk. Survivor 2017'de yarışacak isimler yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Acun Ilıcalı bugün üç isim birden açıklayayarak adeta şov yaptı. Şarkıcı Tarık Mengüç, oyuncu Seda Demir ve DJ Berna Öztürk 2017 Survivor kadrosunda olacak.

SEDA DEMİR KİMDİR?

Seda Demir Survivor'a katılıyor. Seda Demir 8 Mart 1983 doğumludur. Fuarlarda hostestlik yaptı, arkadaşlarının teşvikiyle ajansa kayıt oldu. Birçok kez deneme çekimlerine çağrıldı, bir süre çekimlere gitmeyi reddetsede çekimlere katıldı. İlk işi İş Bankası reklamında oynamak oldu. Sonrasında çeşitli reklamlarda rol aldı. İlk dizi deneyimini Yaprak Dökümü dizisindeki Sedef rolüyle yaptı. Dizi sona erdikten sonra 2011 yılında Yıldız Masalı dizisinde Sude karakterini canlandırdı. Kısa bir süre ekranlara ara verdi 2013 yılında İntikam dizisinde Sude karakteri ile ekranlara geri döndü. Ardından 2014 yılında Beyaz Karanfil dizisinde Elif karakterini canlandırdı. İlk sinema deneyimini 2015 yılında Evlenmeden Olmaz filminde Ayşe karakteriyle yaşadı.

SURVİVOR'A HANGİ ÜNLÜLER KATILACAK?

Acun Ilıcalı, Survivor 2017 kadrosunu açıklamaya devam ediyor. Ilıcalı Twitter hesabından Survivor 2017'de yer alacak 3 ismi daha açıkladı. Ilıcalı, tweetinde "Şakşuka Tarık olarak bilinen sevilen şarkıcı Tarık Mengüç, Yaprak Dökümü dizisi oyuncularından Seda Demir... ve Ünlü DJ Berna Öztürk de Survivor 2017 kadrosunda. Kendilerine başarılar dileriz." dedi. Son olarak Serhat Akın ve İlhan Mansız'ın kadrosuna katıldığı Survivor 2017'nin tüm yarışmacıları önümüzdeki günlerde açıklanacak.