Survivor 74. Bölüm Fragmanı

Survivor 74. bölüm fragmanı yayınlandı.

Survivor 74. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölümde Ünlüler ve Gönüllüler bu akşam ceza oyununa çıkacaklar.

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Survivor, Ceza, fragmanı