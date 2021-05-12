Survivor 61. bölüm fragmanı yayınlandı! Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

TV8 ekranlarında yeni bölümü ile ekrana gelen ve izleyicilere heyecanlı anlar yaşatan Survivor'un 61. bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor 61. bölüm fragmanı yayınlandı mı?