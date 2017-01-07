Survivor 2017'ye Katılan Son İki İsim Belli Oldu

Birbirinden çarpıcı isimler ile yeni sezonda adından söz ettirecek olan Survivor 2017'nin kadrosuna, yine daha önce Acun Ilıcalı'nın meşhur ettiği iki isim de dahil oldu. Göz6 programının kızlar takımı şampiyonu Berna Keklikler ve erkekler takımı şampiyonu Erdi Ünver, yarışma kadrosuna katıldı.

DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Bu isimlerin katılmasıyla yarışmanın kadrosu tamamlanmış oldu. Survivor 2017 ünlüler takımında Tarık Mengüç, İlhan Mansız, Serhat Akın, Furkan Kızılay, Şahika Ercümen, Sema Apak, Sabriye Şengül, Pınar Saka, Seda Demir, Adem Kılıçcı, Berna Öztürk ve Çılgın Sedat bulunuyor. Gönüllüler takımında ise Tuğçe Melis Demir, Burçak Tuncer, Eser West, Volkan Çetinkaya, Gökhan Gözükan, Fulya Şahin, Denisa, Ogeday Girişken, Elif Şadoğlu yer alıyor.

OCAK'TA BAŞLIYOR

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor yarışması 21 Ocak'ta ekranlarda olacak.