Survivor 2017 Yarışmacıları Oy Kullanabilecek Mi? İşte Cevabı

Türkiye aylardır anayasa değişikiliği ve referandum u konuşurken, Survivor için Dominik Cumhuriyeti'ne giden yarışmacıların, 22 Ocak'tan itibaren Türkiye'yle bağlantıları tamamen koptu.

2015'TE AYNI SORU SORULDU

Dolayısıyla referandum kararının alındığını Survivor yarışmacıları öğrenemedi. Peki Survivor yarışmacıları oy kullanabildi mi, ya da oy kullanabilcekler mi? Bu sorular 2015 yılındaki Survivor yarışması sırasında da soruldu.

OY KULLANAMADILAR

7 Haziran 2015 seçimleri sırasında devam eden Survivor'un yarışmacıları oy kullanmadı.

Bugün de yarışmacıların oy kullanabilmeleri için Türkiye Cumhuriyeti tarafından adaya noter eşliğinde seçim sandığı gönderilmeliydi.

Bu uygulama için bir talep gelmediğinden, Survivor 2017 yarışmacıları tıpkı Survivor 2015 yarışmacıları gibi oy kullanamadılar. Yurt dışınca oy verme işlemi bittiği için de bugün de oy kullanamayacaklar.