Survivor 2017 - Volkan Gökhan Kavgası!

TV 8,5 ekranlarında yayınlanan Survivor 8,5 Ünlüler ve Gönüllüler'in dün akşamki bölümünde Gönüllüler takımında yer alan Gökhan ile Berna'nın tartışmasına Volkan'ın da dahil olmasıyla tartışma bir anda kavgaya dönüştü. İşte Survivor 8,5'taki gergin anlar......