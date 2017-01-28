Survivor 2017 Serhat Akın, İlhan Mansız ve Seda Demir'in Büyük Gerilimi

FutbolArena - TV8'de yayınlanan ve Acun Ilıcalı'nın önderliğinde Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programı Survivor'da her geçen gün heyecan artarken, yarışmalarda gerilim de bir o kadar tırmanıyor. Survivor 2017 Serhat Akın ve İlhan Mansız'ı sinirlendiren kavga
Survivor 2017, TV8'de 27 Ocak Cuma günü yayınlanan yeni bölümde Ünlüler ile Gönüllüler ödül oyununda kıyasıya bir mücadele içine girdi. Ödül oyununda karşı karşıya gelen iki takım arasındaki ilk tur mücadelesini Gönüllüler farklı bir skorla kazanırken, ikinci turda ise galip gelen taraf Ünlüler oldu.
İkinci turda oynanan yarışmalarda Ünlüler takımında oyun alanında üst üste yapılan aynı hatalara kenarda İlhan Mansız sinirlenirken, "Konsantre olmuyoruz. Sürekli aynı hataları yapıyoruz." diyerek sinirlendi. Daha sonra İlhan Mansız'ın bu sitemi üzerine Seda ise "Şimdi bir şey söyleme. Oyun bitsin, ondan sorna konuş." dedikten sonra İlhan Mansız, "Her şey atlama. Keyif yapmaya mı geliyoruz buraya? diye sitem ederken, daha sonra tartışmaya Serhat Akın da dahil oldu.
SERHAT AKIN DA SİNİRLENDİ
İlhan Mansız gibi Seda'nın sözlerine sinirlenen Serhat Akın da, "Her şey atlıyorsun. Bir şeye karışma." diyerek tepki gösterdi. Bu anda oyun alanında gönüllüler takımından Erdi ile Seda Demir arasında tartışma çıktı ve Seda'nın cevap vermesi üzerine bu kez Serhat Akın tepki gösterirken, yaşanan gerilime dahil olan Furkan Kızılay, Serhat Akın'ı sakinleştirmek için kenara doğru çekti.
OYUN SONRASI SERHAT AKIN İLE SEDA ARASINDA YİNE TARTIŞMA ÇIKTI
Ünlüler ile Gönüllüler arasında ödül oyununun ikinci turunu Ünlüler 5-2 kazanırken, oyun sonrasında Serhat Akın ile Seda arasında yine bir tartışma yaşandı. Serhat Akın, "Ben seni korumak için söyledim. Karşı takımda Erdi'den sana laf gelince ben seni korumak için konuştum ama sen bana onunla benim aramda, karışma diyorsun." dedikten sonra ikili arasında kısa süreli gerilim yaşandı.
Survivor Seda Demir kimdir?
Fuarlarda hostestlik yaptı, arkadaşlarının teşvikiyle ajansa kayıt oldu. Birçok kez deneme çekimlerine çağrıldı, bir süre çekimlere gitmeyi reddetsede çekimlere katıldı. İlk işi İş Bankası reklamında oynamak oldu. Sonrasında çeşitli reklamlarda rol aldı. İlk dizi deneyimini Yaprak Dökümü dizisindeki Sedef rolüyle yaptı. Dizi sona erdikten sonra 2011 yılında Yıldız Masalı dizisinde Sude karakterini canlandırdı. Kısa bir süre ekranlara ara verdi 2013 yılında İntikam dizisinde Sude karakteri ile ekranlara geri döndü. Ardından 2014 yılında Beyaz Karanfil dizisinde Elif karakterini canlandırdı. İlk sinema deneyimini 2015 yılında Evlenmeden Olmaz filminde Ayşe karakteriyle yaşadı.
Survivor 2017 Serhat Akın, İlhan Mansız ve Seda Demir'in Büyük Gerilimi
FutbolArena - TV8'de yayınlanan ve Acun Ilıcalı'nın önderliğinde Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programı Survivor'da her geçen gün heyecan artarken, yarışmalarda gerilim de bir o kadar tırmanıyor.
FutbolArena - TV8'de yayınlanan ve Acun Ilıcalı'nın önderliğinde Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programı Survivor'da her geçen gün heyecan artarken, yarışmalarda gerilim de bir o kadar tırmanıyor. Survivor 2017 Serhat Akın ve İlhan Mansız'ı sinirlendiren kavga