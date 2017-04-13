Survivor 2017 Kadın Şampiyon Çıkarır Mı?

Survivor Forum yorumcuları, Survivor'dan bu yıl kadın şampiyon çıkması ihtimalini yorumladılar.

Survivor Forum yorumcuları, Survivor'dan bu yıl kadın şampiyon çıkması ihtimalini yorumladılar.

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Survivor, Şampiyon, Kadın