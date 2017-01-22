Survivor 2017 İlhan Mansız'ın Deparına Acun Ilıcalı Bile İnanamadı

FutbolArena - Survivor 2017, 21 Ocak Cumartesi akşamı TV8'de resmen başladı. Birbirinden önemli isimlerin ve milli sporcuların yer aldığı Survivor 2017'nin ünlüler kadrosunda çok tanıdık simalar var. Beşiktaş'ın efsane futbolcularından İlhan Mansız, Survivor 2017'nin ünlüler kadrosunda yer alırken, 41 yaşındaki eski futbolcu ilk yarışmalarda kelimenin tam anlamıyla gençlere taş çıkardı. Survivor 2017 İlhan Mansız'dan muhteşem performans



Survivor 2017 TV8'de 21 Ocak Cumartesi itibariyle resmen başladı. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği ve Türkiye'nin en çok seyredilen programlarından biri olan Survivor 2017'de ünlüler takımında yer alan eski Beşiktaşlı futbolcu İlhan Mansız, 41 yaşına rağmen ilk oyunlarda gençlere taş çıkaran bir performans ortaya koydu.







Ünlüler ile Gönüllüler arasında oynanan erzak oyunu mücadelesinde İlhan Mansız kendisinden neredeyse 15 yaş ufak olan Ogeday ile karşılaştığı müsabakada geriden gelmesine rağmen salıncakta attığı debarla Acun Ilıcalı'yı da hayretler içinde bıraktı. İlhan Mansız müthiş atak yaptığı bu oyunda geriden gelerek rakibini mağlup etti ve takımına 1 puan kazandırdı.



Survivor 2017 1. Bölüm'de toplamda 4 maça çıkan İlhan Mansız, bireysel oyunlarda 1 galibiyet, 1 yenilgi alırken, takım oyunlarında da yine takımına 1 puan kazandırmayı başardı.







Survivor 2017 İlhan Mansız kimdir?



Almanya'da doğan İlhan Mansız SV Lenzfried, FC Kempten ve FC Augsburg altyapılarında oynadığı futbol ve attığı gollerle dikkatleri üzerine çekmiştir. İyi performansıyla FC Köln'e transfer olan İlhan Mansız, 19 yaşında yaptığı bu transferle futboldan ilk defa para kazandı. Kazandığı ilk parayla kendisine bir müzik seti almıştır. Türkiye'deki futbol macerası 1995'te başladı. İki senelik sözleşme ile Gençlerbirliği'ne transfer oldu. Daha sonra, Münih Türkgücü, Kuşadasıspor, Samsunspor, Beşiktaş, Kobe, Herta Berlin, MKE ANkaragücü takımlarında oynamış, profesyonel olarak çıktığı 232 maçta 96 gol atmıştır. Milli Takım kariyerinde ise 21 maça çıkmış 7 gol atmıştır.