Survivor 2017 İlhan Mansız - Çılgın Sedat Kavgası

FutbolArena - Survivor 2017 büyük bir çekişmeyle başladı. Ünlüler ile Gönüllüler arasındaki oyunlar kıyasıya devam ederken, 24 Ocak Salı günü yayınlanan yeni bölümde gergin anlar yaşandı.
Survivor 2017 21 Ocak Cumartesi günü TV8'de resmen başladı. Birbirinden önemli isimlerin katıldığı ve yarışmaların kıyasıya devam ettiği bu sezonda birçok kez yarışmacılar arasında gergin anlar yaşandı. İlhan Mansız - Çılgın Sedat arasında Survivor 2017'de gergin anlar
TV8'de yayınlanan ve Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği Survivor 2017 bu sezon birbirinden çekişmeli yarışmalara sahne oluyor. 24 Ocak Salı günü yayınlanan yeni bölümde Ünlüler ile Gönüllüler eşleşmeli takımda ödül oyunu için birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiler.
24 Ocak Salı günü Ünlüler ile Gönüllüler arasında oynanan ödül oyununda ilk turu gönüllüler kazanırken, ikinci turu ise ünlüler farklı kazandı ve yarışma final turuna kaldı. Final turu başlamadan önce ünlüler takımında oyuncu eşleşmeleri hakkında karar verilirken İlhan Mansız ile Sedat arasında tartışma yaşandı.
Sedat'ın şov yaptığını söyleyen İlhan Mansız, "Belirlenmiş bir karar var. Sen şu anda şov yapıyorsun. Şov yapmayı bırak." şeklindeki sözlerine kızan Sedat, "Bana şov yapma diyemezsin." dedi ve ikili arasında gergin anlar yaşandı. İlhan Mansız daha sonra birebir konuştuğu Sedat'a "Beni dinle. Dinlemiyorsan o zaman git." diye çıkışırken, Sedat ise "Beni itemezsin. Bana bağırma ve düzgün konuş." şeklinde sitemde bulundu.
BUZLAR ERİDİ
Gergin anlar esnasında İlhan Mansız'ı, Serhat Akın yatışrıdı. Daha sonra tekrar bir araya gelen İlhan Mansız ile Sedat yeniden konuşarak aradaki problemi çözdü ve ikili arasındaki buzlar kısa süre içerisinde eridi.
Survivor 2017 İlhan Mansız kimdir?
Almanya'da doğan İlhan Mansız SV Lenzfried, FC Kempten ve FC Augsburg altyapılarında oynadığı futbol ve attığı gollerle dikkatleri üzerine çekmiştir. İyi performansıyla FC Köln'e transfer olan İlhan Mansız, 19 yaşında yaptığı bu transferle futboldan ilk defa para kazandı. Kazandığı ilk parayla kendisine bir müzik seti almıştır. Türkiye'deki futbol macerası 1995'te başladı. İki senelik sözleşme ile Gençlerbirliği'ne transfer oldu. Daha sonra, Münih Türkgücü, Kuşadasıspor, Samsunspor, Beşiktaş, Kobe, Herta Berlin, MKE ANkaragücü takımlarında oynamış, profesyonel olarak çıktığı 232 maçta 96 gol atmıştır. Milli Takım kariyerinde ise 21 maça çıkmış 7 gol atmıştır.
Survivor 2017 İlhan Mansız - Çılgın Sedat Kavgası
FutbolArena - Survivor 2017 büyük bir çekişmeyle başladı.
FutbolArena - Survivor 2017 büyük bir çekişmeyle başladı. Ünlüler ile Gönüllüler arasındaki oyunlar kıyasıya devam ederken, 24 Ocak Salı günü yayınlanan yeni bölümde gergin anlar yaşandı.