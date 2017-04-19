Survivor 2017'den Dün Kim Elendi? Pınar, Sabriye, Gökhan, Berna Mı?

Survivor'da birleşme partisinin ardından ilk eleme heyecanı yaşandı. Büyük heyecana sahne olan elemede bir kişi daha Survivor adasına veda etti. Peki Survivor son bölümünde neler yaşandı? Survivor adasından kim gitti gibi sorularının cevabı haberimizde.... Survivor'da eleme heyecanı yaşandı. Birleşme partisinin ardından Survivor 2017'de gözler yine elemeye çevrildi. Eleme için ünlülerden ve gönüll...