SON DAKİKA
ANA SAYFA
MANŞETLER
SPOR
EKONOMİ
FİNANS
MAGAZİN
DÜNYA
GÜNCEL
GAZETELER
YEREL HABERLER
FOTOGALERİ
VİDEO
HAVA DURUMU
DÖVİZ KURLARI
SEÇİM
NAMAZ VAKİTLERİ
BURÇLAR
TRENDLER
TÜMÜ
Survivor 2017 - 73. Bölüm Tanıtımı
Survivor 2017 - 73. Bölüm Tanıtımı
Survivor 2017 yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de TV8'de.
25 Nisan 2017 Salı 00:44
Survivor 2017 yeni bölümüyle bu akşam 20: 00'de
TV8
'de...
<< Önceki Haber
|
Sonraki Haber >>
Haberler
»
Güncel
»
Haber
[9539863] DailyMotion.com
Survivor
,
Tv8
9
91
28
İşte referandum sonrası yapılan çarpıcı anket! Yarın seçim olsa?
Türkiye, Erivan'daki bu küstahlığa sessiz kalmadı!
Bir dönem podyumların yıldızı olan isim, şimdi koyun otlatıyor
ABD'den PYD/PKK'nın iddiasına jet yanıt!
Türkiye'den Trump'ın 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasına sert tepki
Telefonundan 'Bylock' çıkan sütçünün savunması 'pes' dedirtti!
Gamze Özçelik'ten tesettür tepkisi: Yapmayın böyle!
101 milyon Euro'ya alındı, resmen 'çöp' çıktı
2 saatliğine yüzünü göstermek için 300 bin euro istedi
Son filmiyle 10 milyon zarar eden Mahsun'a bir şok daha
Bacak bacak üstüne atan diplomat neye uğradığını şaşırdı
Her gün milyonları yönlendiren kadın, ilk kez yüzünü gösterdi
Hakan Atilla ilk kez Rıza Sarraf'la birlikte hakim karşısına çıktı!
Kuzey Kore: ABD'yi vurabilecek nükleer füzeler fırlatılmayı bekliyor
Volkan'a bu telefonu atan taraftar yandı
Şempanzeden tokat yiyen Fatma Şahin'in zor anları
Dünyaca ünlü moda devi kendini açık artırmayla satışa çıkardı
AK Parti'li vekil, CHP'yle dalga geçti
Kaldirik otu için korku dolu anlar yaşadı!
Derbi sonrası bu fotoğrafı gören taraftar isyan etti: Utanın
Gökçek'ten Baykal'a: Maç bitti, siz hala statta mısınız?
Altının gramı 3 haftanın en düşüğünde
Soğuk savaş sonrası ilk kez Karadeniz'e gidiyor!
Havaalanı yolunda feci kaza: 1 polis öldü, 2'si polis 4 yaralı
Gamze'nin tesettürü Türkiye'nin gündemine oturdu
Beklenmedik gelişme! Furkan, ceketini alıp gitti
Acun'un kanalından yarışmacıyı yaka paça attılar
Dünya nükleer bomba beklerken, Kim'den bu fotoğraflar geldi
''Arkamızdan ileri geri konuşmuşsun'' deyip köpeklerle saldırdılar
Milyonluk futbolcuyu kadro dışı bıraktı
Bakan açıkladı! Vizesiz kalma 90 güne çıkıyor
Vadi tutkunlarının beklediği haberi verdi
Ebru'nun çıplak fotoğrafını uzun uzun inceleyip noktayı koydu
Nihat'ı isyan ettiren manzara: Yazıktır, günahtır
İntihar eden Gaziantepsporlu futbolcunun hastalığı ortaya çıktı
"Oğlumu vuranın kim olduğunu erkek gibi söyleyeceksiniz"
Sezonun en iddialı dizisinde, 2 dakikalık sahneyle gündeme oturdu
Acun içler acıtan manzaraya dayanamadı, müjdeyi verdi
"Diriliş Ertuğrul" izleyicisine kötü haber!
Direksiyonda sarhoş yakalanan ünlü isim, geceyi karakolda geçirdi
Hamileyken hamile kaldı! Çocuklar 32. haftada doğdu
Erdoğan Meclis'te sadece bir lideri alkışladı
PKK koridoruna operasyon başlıyor! İlk hedef Tel Abyad
Dün gece yürekleri ağza getirdi
Ebru, çıplak fotoğraf skandalı patlamamış gibi yaşıyor
7 saatte 6 bin liralık yemek yediler
Ünlü AVM'deki korkunç ölümde 11 yıl sonra yeni gelişme!
Yer: Iğdır! Boyundan büyük balık yakaladı
Kara Kartal adım adım şampiyonluğa koşuyor!
Eşini öldüren kocadan skandal savunma: Aldatıldığımı düşündüm