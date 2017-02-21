Survivor'da nefesler tutuldu veda konseyi bekleniyor. Son bölümde ünlüler takımı ile gönüllüller takımı yatak ödül oyunu için karşı karşıya geldi.

Survivor 2017 - 24. bölüm tanıtımı

İki takım arasındaki bir hafta boyunca yatakta uyuma ödül oyununu ünlüler takımı kazandı.

Sembol ödül oyununun galibi ise gönüllüler takımından Volkan oldu. Böylece gönüllüer sigara böreği yemeye hak kazandı.

Survivor'da bu akşam ise veda konseyi öncesi ünlüler ve gönüllüler takımları ödül oyunlarında karşı karşıya gelecek ve ardından elemeye geçilecek.

Çılgın Sedat, Sabriye, Berna ve Şahika'dan en az SMS oyunu alan Survivor'dan elenecek.

İşte bu hafta Survivor'da yaşananlar...

Survivor'ın son bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı bu haftaki ikinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.

Elemeye konseyine kalacak 2 kişinin daha belirleneceği dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazandı.

Ünlüler takımının kendi arasında oynadığı bireysel dokunulmaz oyununu ise Furkan Kızılay kazandı.

Eleme konseyinde ünlüler takımından adı en çok yazılan Berna ile Furkan'ın adını verdiği Şahika Survivor'da elemeye kaldı.

Bugün oynanacak ödül oyunundan sonra salı günü veda konseyi yapılacak. Böylece Çılgın Sedat, Sabriye, Berna ve Şahika'dan en az oyun alan Survivor'dan elenecek.