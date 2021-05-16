Survivor 16 Mayıs ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?
Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Oldukça dikkat çeken isimlerin olduğu Survivor 2021'de yemek ödülleri diğerlerinden daha çok ilgi çekiyor. Bugün kırmızı takım ve mavi takım aileleriyle birlikte akşam yemeği için kıyasıya yarıştı. Peki, Survivor 16 Mayıs ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu yemeği hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne?
Survivor 2021'de ünlüler ve gönüllüler tüm ödülleri kazanmak için kıyasıyla mücadele ediyor. 16 Mayıs 2021 Survivor ödülü ise aileleriyle birlikte akşam yemeği ve birlikte vakit geçirme oldu! Açlıkla ve yorgunlukla mücadele eden Survivor yarışmacıları bugün aileleriyle birlikte akşam yemeği için kıyasıya mücadele etti! Bu akşamki ödül oyununda içi dolu aileleriyle birlikte akşam yemeği olacak! Peki, Survivor 16 Mayıs ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu, aileleriyle birlikte yemeği hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne?
16 MAYIS SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor 2021, 16 Mayıs Pazar ödül oyunu devam ediyor. Parkur oyunu şuanda avantaj oyunu oynanıyor.
Avantaj oyununu mavi takım kazandı.
Şimdi skor 1-0 oldu. Mavi takım önde.
ÖDÜL OYUNU KAÇ KAÇ BİTTİ?
Yarışma halen devam ediyor. Sonuçlandığında skoru paylaşacağız.
ÜNLÜLER (KIRMIZI TAKIM) 0 - 0 GÖNÜLLÜLER (MAVİ TAKIM)
AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?
Avantaj oyununu Mavi takım kazandı.
16 MAYIS SURVİVOR ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NE?
Kazanan takım aileleriyle birlikte yemek yiyebilecek. 2 saate yakın onlarla birlikte vakit geçirecek.
EK BİLGİLER
Ödül bugün 12'de bitecek ve ödül oyunu 2 aşamalı olacak. Bu hafta dokunulmazlık olmayacağı için yarın da bugünkü ödül oyununun 2. aşaması oynanacaktır.