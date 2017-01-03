Sürüsünü Otlatırken Başından Vurulup, Yaralandı

BALIKESİR'in Ayvalık İlçesinde, küçükbaşhayvanları otlatırken başına av tüfeğinden çıkan saçma isabet eden çoban 65 yaşındaki Musa Kazakoğlu, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Kazakoğlu tedaviye alınırken, jandarma saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.



Ayvalık'ın kırsal Çamoba Mahallesi'nde yaşayan Musa Kazakoğlu, sürüsünü Eşekçi Mevkisi'ndeki otluk alana götürdü. Burada sürüsünü otlatan çoban Kazakoğlu, bir anda başında bir acı hissederek yere yığıldı. Kendini toparlayan Kazakoğlu, kendi imkanları ile Ayvalık Devlet Hastanesi'ne gitti. Kazakoğlu'nun 3 milimetre çapındaki bir av tüfeği saçmasıyla başından vurulduğu belirlenip, tedaviye alındı.



Avcıların açtığı ateş sonucu vurulduğu sanılan Kazaoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Jandarma, Kazakoğlu'nu yaralayan kişinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı. - Balıkesir