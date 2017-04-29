Sürüler Kızılay'a İndi

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, çobanlar, koyunlar ve keçilerle ilginç bir gün yaşadı. Büyükşehir Belediyesi'nin 18-21 Mayıs'ta düzenleyeceği Çobanlar Fuarı ve Kırkım Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı için Kızılay'a getirilen küçükbaş hayvan sürüsünü gören Başkentliler çok şaşırdı.



Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda Hipodrom'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenecek Anadolu Yetiştiriciler, Canlı Hayvan ve Çobanlar Fuarı ile Ulusal Kırkım Şampiyonası'nın tanıtım toplantısında, çobanlar, kucaklarında kuzularla, kaval sesleri eşliğinde, Kızılay'da bir süre yürüdüler.



Yürüyüş sırasında şaşkınlıklarını gizleyemeyen Başkentliler, özellikle minik kuzulara yoğun ilgi gösterdiler. Çocuklar ilk defa bu kadar yakından görme fırsatı buldukları kuzuları kucaklarına alarak fotoğraf çektirdiler.



Daha sonra meydanda çevresi bariyerlerle kapatılıp bir arada toplanan koyun ve keçilerin yanında, çoban kepeneğiyle basın mensuplarına ve Ankaralılara seslenen Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Daire Başkanı Özgür Güven, 18- 21 Mayıs günlerinde gerçekleştirilecek Çobanlar Fuarı ve Ulusal Kırkım Şampiyonası'na, tüm vatandaşları, aileleriyle birlikte davet etti. AKM'de düzenlenecek fuar süresince çocukların ilgi duyacağı çeşitli eğlence ve etkinlikler düzenleneceğini belirten Güven, Kırkım Yarışması ve diğer yarışmalarda dereceye girenlere çeşitli ödüller verileceğini ve uluslararası yarışmalara da katılmalarının sağlanacağını söyledi.



Nihat Çelik: "Büyükşehir'e, desteği için teşekkürler"



Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Nihat Çelik de Türkiye'de 44 milyon küçükbaş hayvan, 260 bin de yetiştirici çoban bulunduğunu bildirdi. Tüm yetiştirici çobanları fuara katılmaya davet eden Nihat Çelik, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir organizasyona ana sponsor olarak verdiği desteğe teşekkür etti. Çelik, bunun kendileri için önemli bir motivasyon sağladığını vurgulayarak, gelecek yıldan itibaren bir de "Çobanlar Günü" ilan edilip kutlanması için Bakanlığa başvuruda bulunmayı düşündüklerini söyledi. Ankaralıların yoğun ilgi gösterdiği tanıtım programı, kırkım zamanı gelen bir Ankara keçisinin, makineyle, standartlara uygun biçimde kırkılmasıyla tamamlandı. AKM'de ilki gerçekleştirilecek Anadolu Yetiştiriciler, Canlı Hayvan ve Çobanlar Fuarı'nda, "Ak Karaman, Orta Anadolu merinosu ve Ankara keçileri" arasından en güzel koç ve tekeler seçilerek, sahipleri ödüllendirilecek.



Fuar kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Ulusal Kırkım Yarışması'nda da kırkımcılar zamanla yarışırken, uluslararası standartlarda yapılan hatalardan da puan düşülerek şampiyon belirlenecek.



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