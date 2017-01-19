Sürüden Ayrılan Leyleği Balıkçılar Besliyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaz dönemi sonunda sıcak ülkelere göç etmeyen leyleği, buz tutan göl üzerinde balıkçılar, balıklarla besliyor.



Beyşehir Gölü'ne kıyısı olan Çiftlik Mahallesi'nde kış dönemini balıkçı limanı çevresinde geçiren bir leylek, görenleri şaşkına çeviriyor.



Türkiye'nin en büyük tatlı su gölünün yüzeyinin kısmen donarak buzla kaplanmasının ardından kıyılarda yiyecek sıkıntısı çeken leyleği, bölgedeki balıkçılar, avladıkları balıklarla besliyor.



Kendisine yaklaşan balıkçılardan kaçmayan, önüne atılan balıklarla beslenen leylek, aç kaldığı saatlerde ise buz altından balık avlayanların etrafından gün boyu ayrılmıyor.



Çiftlik Mahallesi'ndeki balıkçılarından İbrahim Erdoğan, AA muhabirine leyleğin hikayesini anlattı.



Yaz döneminde av dönüşü balıkçıların attığı balıklarla besleyerek bölgeye alıştırdığı leyleğin, kış mevsimi gelmesine rağmen bölgeyi terk etmeyerek sıcak ülkelere göçmediğini belirten Erdoğan, "Liman çevresinde kaldı. Kış döneminde de balıkla beslemeye devam ediyoruz." dedi.



Ellerindeki fazla balıklarla besledikleri leyleğin, kış dönemi gelip göl donunca kar üzerinde yiyecek bulmada güçlük yaşadığını anlatan Erdoğan, göçebe olarak bilinen konuklarını yaşatabilmek için bölgedeki tüm avcılarla adeta seferber olduklarını söyledi.



"Tek endişemiz geceleyin kurt ve tilki gibi vahşi hayvanların kapması"



Leyleği ellerinden geldiğince gözetip kolladıklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:



"Beyşehir Gölü donduğu için teknelerimizle göle açılıp balık avlayamıyoruz. Ancak, bugünlerde buzları kırarak altından çıkardığımız ağlara takılan Çin sazanı balığıyla leyleği beslemeye çalışıyoruz. Bu sene göç etmedi, herhalde balıkla besleyince limanı sevdi. Görenlere ilginç geliyor, bizler açısından da çok ilginç aslında. Kışta karın üzerinde bir leylek, görenleri şaşırtıyor ama yaşaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Tek endişemiz geceleyin kurt ve tilki gibi vahşi hayvanların kapması. İnşallah öyle bir şey yaşamayız. Bizim limanın artık maskotu haline geldi diyebiliriz."