Sürücüsüz traktör 4 aracı hurdaya çevirdi

Gaz teli takılı kalınca kendi kendine hareket eden traktör, önüne kattığı ciple beraber 4 otomobili hurdaya döndürdü



BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, gaz teli takılı kalınca sürücüsüz harekete geçen traktör, park halindeki dört araca çarptı.

Edinilen bilgiye göre, Hasan Doğru, 54 ED 734 plakalı traktörünü Yenişehir Caddesi üzerine park etti. İşini halleden Doğru, yeniden traktörünün yanına geldi. Traktörün koltuğuna oturmadan anahtarı kontağa takıp marşa bastı. Çalışan traktör bir anda geri geri gitmeye başladı. Kendisini traktörden zor atan sürücü, geri giden traktörünü durdurmak için peşine düştü, ancak başarılı olamadı.

Araçlara çarpa çarpa

Kontrolden çıkan traktör, park halinde bulunan 16 KGV 63 plakalı cipi sürüklemeye başladı. Sürüklenen cip, diğer park halindeki 16 Y 4097 plakalı özel otomobile çarptıran traktör, sürüklediği cipi caddenin diğer yanında park halinde bulunan 34 AR 4792 plakalı özel otomobile de çarptırıp yoluna devam etti. Bir türlü durdurulamayan traktör, yaklaşık 15 metre ileride park halinde olan 16 PJ 045 plakalı özel otomobile çarparak durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, sürücüsüz seyreden traktörü gören vatandaşlar kaçarak canlarını zor kurtardı. 4 araçta maddi hasar meydana geldi.

Araçlarının yanına gelen sürücüler, gördükleri manzara karşısında şok geçirdi. Kazanın şokunu üzerinden atlatamayan traktör sürücüsü Hasan Doğru, "Traktörü çalıştırdım, bir anda hareket etmeye başladı. Gaz teli takılı kalınca böyle oldu" dedi.