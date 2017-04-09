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Sürücüsüz Otomobilde 'Detroit'in Fendi Silikon Vadisi'ni Yendi'
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Sürücüsüz Otomobilde 'Detroit'in Fendi Silikon Vadisi'ni Yendi'

Navigant Research raporuna göre, sürücüsüz otomobil yarışında ilk sırada Ford, ikinci sırada GM yer alıyor.

Sürücüsüz Otomobilde 'Detroit'in Fendi Silikon Vadisi'ni Yendi'

Navigant Research raporuna göre, sürücüsüz otomobil yarışında ilk sırada Ford, ikinci sırada GM yer alıyor. Silikon Vadisi'nin yıldızları ise son sıralarda. Rapor, sürücüsüz otomobil teknolojisi üretmekten çok, sürücüsüz otomobili kitlelere ulaştırma yeteneğine sahip olan şirketleri dikkate alıyor.

Kaynak: Dunya.com

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Silikon Vadisi, Detroit, Ford
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