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Sürücüsüz Araç Teknolojisi Blackberry'nin Yeni Umudu Oldu
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Sürücüsüz Araç Teknolojisi Blackberry'nin Yeni Umudu Oldu

Bir dönemin en popüler telefon markası olan Blackberry artık bu defteri sonsuza dek kapatıp, umudu bambaşka bir sektörde arayacak.

Sürücüsüz Araç Teknolojisi Blackberry'nin Yeni Umudu Oldu

Blackberry akıllı telefon pazarındaki hızlı geçişe ayak uyduramadı ve şansını otomotiv sektöründe denemeye karar verdi.

AVIC İSMİNİ VERDİ

Otonom sürüş teknolojisinde ilerleyecek olan firma Google, Apple, Tesla gibi şirketlerin rekabet ettiği pazara girmiş olacak. İlk adım olarak Ottowa'da kendi otonom sürüş laboratuvarını kuran Blackberry, buraya BlackBerry QNX Autonomous Vehicle Innovation Center (AVIC) ismini verdi. Bu laboratuvarında, sürücüsüz araç üreten firmaların kullanacağı yeni sistemler denenip geliştirilecek. Bu sayede Blackberry bu üreticilerle iş birliği yapabilmeyi umuyor.

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Otomotiv Sektörü, Akıllı Telefon, Nicola Tesla, Blackberry, Google, Tesla, Apple, Kuran