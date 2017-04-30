Sürücünün Kontrolünden Çıkan Otomobil Takla Attı: 2 Ölü, 1 Yaralı

OSMANİYE'de, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil takla attı. Kazada 47 yaşındaki Edip Ağırbaş ve 49 yaşındaki Metin Gedik öldü, 1 kişi de ağır yaralandı. Kaza saat 23.00 sularında Osmaniye Gaziantep E-90 otoyolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Adana'dan Bahçe İlçesi yönüne giden 20 yaşındaki Mustafa Ağırbaş, yönetimindeki 78 BF 440 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Takla attıktan sonra orta refüjdeki demir bariyerlere çarpan ve karşı şeride geçerek durabilen otomobilin sürücüsü Ağırbaş ile araçta bulunan Metin Gedik ağır yaralandı. Araçtan yola fırlayan Edip Ağırbaş kaza yerinde, Metin Gedik ise kaldırıldığı Düziçi Devlet Hastanesi'nde öldü. Hayati tehlikesi bulunan Mustafa Ağırbaş, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. - Osmaniye