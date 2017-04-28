Sürücülere mobil uygulamadan otopark bulma kolaylığı



KONYA - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanıma sunulan Mobil Konya Uygulamasına eklenen "Otopark Bul" özelliği sayesinde sürücülerin otopark bulması kolaylaşıyor.

Büyükşehir Belediyesi, sürücülerin park yeri bulmasını kolaylaştırmak için yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Büyükşehir tarafından kullanıma sunulan IOS ve Android işletim sistemi uyumlu Mobil Konya Uygulamasına eklenen "Otopark Bul" özelliği sayesinde sürücüler park sorunu yaşamıyor. Özellikle Konya'ya yapılan turistik seyahatlerde büyük fayda sağlayan "Otopark Bul" özelliğine Mobil Konya Uygulamasının "Ulaşım" bölümünden erişilebiliyor. Ayrıca, uygulamayı cep telefonuna indiren kullanıcılar şehir merkezindeki otoparkları en yakından en uzağa doğru tespit ederek otoparkların çalışma saatlerini ve o anki doluluk oranını da görme imkanı buluyor. Sürücüler, gitmek istedikleri otoparkın harita üzerindeki konumuna eriştikten sonra navigasyon özelliğini kullanarak otopark için yol tarifi alabiliyor ve uygulama büyük kolaylık sağlıyor.

Uygulamadaki diğer özellikler de vatandaşlara kolaylık sağlıyor

Mobil Konya Uygulamasında yer alan "Ulaşım" bölümü, araç sahibi olmayan ve toplu ulaşımı kullanmak isteyenlere de sağladığı kolaylıklarla dikkat çekiyor. Bu bölümdeki ATUS özelliklerini kullanan bir kişi, herhangi bir durağa toplu ulaşım aracının tahmini kaç dakika sonra geleceğini ve otobüs hatlarının nerelerden geçtiğini öğrenebilirken, ayrıca Elkart Dolum Yerleri özelliği kullanılarak Elkart'lara dolum yapılabilecek yerlerin en yakından en uzağa doğru erişimine ulaşılabiliyor.

Uygulamadaki bir başka seçenek olan "Bisiklet Bul" özelliği de bisiklete binerek şehri gezmek isteyenlere de farklı bir seçenek sunuyor. Bu uygulama kullanılarak bisiklet kiralanabilecek ya da kiralanan bisikletin iade edilebileceği yerler harita üzerinden görülebiliyor. Burada kaç bisiklet ya da boş peron olduğu bilgisine de erişilebiliyor.