Sürücü Olmadan Durabilen Araç

Kendi kendine frenleme sistemiyle durabilen araç İstanbul Autoshow 2017'de sergileniyor.



Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından TÜYAP İstanbul Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Autoshow 2017, kapılarını basın mensupları ve VIP konuklarına açtı. Birbirinden farklı tasarımlı ve özellikli araçların sergilendiği fuarda acil durumlarda kendi kendine devreye giren frenleme sistemiyle durabilen araç dikkat çekti. Sistem, herhangi bir ani durumda, araç önünde bir engel algıladığında otomatik olarak devreye girerek hareketi kesiyor.



"Sistem 40 metre mesafedeki engeli algılayabilir"



Konuyla ilgili bilgi veren markanın Ürün Yönetim Sorumlusu Çağ Günaçar, "Aktif acil fren destek sistemi herhangi bir ani durumda, araç önünde bir engel algıladığında, bu bir otomobil olabilir bir insan ya da hayvan olabilir. Sürücü bunu fark etmez ve frenle temas etmediği zaman, otomobil kendi kendine fren yapıyor. Bu sistemin yaklaşık 40 metre civarında bir algılama özelliği var" dedi. İleri sürüş destek sistemlerinde uygulanan şerit takibi uygulamasının Türkiye şartlarında sağlıklı bir şekilde yapılamadığını belirten Günaçar, "Diğer ileri sürüş destek sistemlerinde; şerit takibi var. Şimdi Türkiye şartlarında tabi şeritlerin çok belirgin olmadığı yerlerde çalışmıyor. Şeridi algılaması gerekiyor. Bunun düşük orta ve yüksek gibi 3 farklı modu var. Düşük moda çok fazla uyarıda bulunmuyor ama orta seviyede başlıyor. Sesli bir uyarı veriliyor. Bu uyarıyla sürücünün tekrar konsantre olmasını sağlayıp yola dönmesini sağlıyor" şeklinde konuştu



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