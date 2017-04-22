Sürücü Kontrolü Yitirdi Otomobil 3 Taksiye Çarptı: 3 Yaralı

Mehmet İNAN/BURSA,( DHA)- BURSA'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarında bekleyen 3 taksiye çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.



Kaza, saat 02.30 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Altıparmak Caddesi'nde meydana geldi. Altıparmak'tan Heykel yönüne giden 20 yaşındaki Tolga Akçamuş yönetimindeki 16 FN 460 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirince park halindeki 35 yaşındaki Sabri Yıldızhan'a ait 16 T 9346 plakalı ait taksi ve 2 taksiye daha çarparak durabildi. Kazada, Tolga Akçamuş, 20 yaşındaki Alperen Ziya Korkmaz ve Sabri Yıldızhan yaralandı. Yol kenarında bekleyen diğer taksi sürücülerinin ihbarı üzerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri Yıldızhan'ı Muradiye, Akçamuş ve Korkmaz'ı ise, Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı.



Görgü tanıkları Tolca Akçamuş'un yönetimindeki otomobilin hızla geldiğini, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirerek 3 taksilere çarptığını belirtti. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



