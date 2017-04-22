Suruç'taki Terör Saldırısı - Kent Merkezi ve Suruç Ilçesinde Önlemler Arttırıldı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir teröristin etkisiz hale getirildiği bombalı araçla gerçekleştirilen saldırının ardından güvenlik önlemleri arttırıldı.



Alınan bilgiye göre, Suruç Devlet Hastanesi yakınlarında akşam saatlerinde yaşanan terör saldırısıyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Bu kapsamda güvenlik güçleri, Şanlıurfa kent merkezi ve Suruç'ta güvenlik önlemlerini arttırdı.



Şanlıurfa'daki uygulama noktalarında araçları durdurup arama yapan ekipler, yoğunlaştırdıkları uygulamalara devam ediyor.