Suruç'taki Terör Saldırısı (2)

Suruç ilçesinde bombalı araçla saldırı gerçekleştirildi, olayda saldırgan ölü ele geçirildi.



Alınan ilk bilgiye göre, Suruç Devlet Hastanesi yakınlarında bombalı araçla saldırı düzenlendi. Olayda saldırgan ölü olarak ele geçirildi.



Mezarlık yakınlarında gerçekleştirilen patlamanın etkisiyle mezarlığın dış cephe duvarının yıkıldığı ve patlayan aracın büyük oranda zarar gördüğü görüldü.



Vatandaşlardan can kaybının yaşanmadığı saldırı sonrası bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.



Vali Güngör Azim Tuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırının herhangi bir zaiyat olmadan atlatıldığını söyledi.



Saldırganın ölü ele getirildiğini bildiren Tuna, "Bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı. Çok yönlü olarak başlattığımız operasyon, terör örgütü işbirlikçilerine yönelik sürüyor." dedi.



"Terörist, etkinlikleri kana bulamak istiyordu"



İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu da saldırının gerçekleştirildiği noktaya gelerek operasyonu yönetti.



Bu arada olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise "1 Mayıs ve 23 Nisan etkinlikleriyle ve referandumu protesto eden gruplara yönelik eylem hazırlığı yapan ve etkinlikleri kana bulamak isteyen terörist, Suruç'ta bomba yüklü aracın patlamasıyla etkisiz hale geldi" ifadeleri kullanıldı.