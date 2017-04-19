Suruç'taki Prestij Caddesinde Aydınlatma Çalışmaları

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen prestij caddesinin aydınlatma çalışmaları yapıldı.



Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafında yapılan prestij caddesi çalışmaları devam ediyor. Yolun asfaltını tamamlayan ekipler, aydınlatma çalışmalarına geçti. Aydınlatma direklerini yerlerine monte eden görevliler ara kablo bağlantılarını gerçekleştirdi.



Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte güzel bir görüntünün ortaya çıkacağını söyleyen vatandaşlar ise Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. - ŞANLIURFA