Suruç'ta Ücretsiz Bağlama Kursu Açıldı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından ücretsiz bağlama kursları açıldı.



Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından ücretsiz bağlama kursları açıldı. Hafta sonu eğitim verilecek olan kurslara herkesin kayıt yaptırabileceği ifade edilirken kursa katılmak isteyenlerin kimlik fotokopisiyle başvurmaları yeterli olacak. Tamamen ücretsiz olan kurslarda kullanılacak bağlamaların ise Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından karşılanacağı ifade edildi. - ŞANLIURFA