Suruç'ta patlatılan aracın parçaları toplandı



ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bombalı aracın patlamasının ardından polisler yaklaşık 500 metre uzaktaki arazide aracın parçalarını topladı.

Şanlurfa'nın Suruç ilçesinde şehir merkezine 1 kilometre mesafede bomba yüklü araç patlatılmış, araç içerisindeki ilk belirlemelere göre kadın olduğu terörist ölmüştü. Olayın ardından çevreye güvenlik şeridi çeken polis ekipleri, etrafta delil ve aracın parçalarını toplamaya başladı. Ekipler, aracın patladığı bölgeye 500 metre uzakllıktaki bir araziye dağılarak, patlamanın şiddetiyle saçılan aracın parçalarını topladı. İlk belirlemelere göre araçta yaklaşık 50 kilogram patlayıcı bulunduğu belirlenirken, uzaktan kumanda parçaları ele geçirildiği öğrenildi. Teröristin kimliği ve kullanılan patlayıcının türünü belirleme çalışmaları sürüyor.

Olayla ilgili Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada ise araçtaki bombanın patladığı ve patlayan bomba ile birlikte araçtaki teröristin etkisiz hale geldiği belirtilerek, "21.04.2017 tarihinde İlimiz Suruç ilçesinde saat 16: 30 sularında Suruç Devlet Hastanesi yanında bomba yüklü bir araç patlamıştır. 23 Nisan ve 1 Mayıs etkinliklerini kana bulamak isteyen terör örgütü mensuplarınca hazırlanan bomba yüklü araç Suruç ilçesi yakınında bulunan Devlet Hastanesi civarında içerisinde bir teröristin bulunduğu araç patlamıştır. Meydana gelen patlama sonrası araçta bulunan bir terörist etkisiz hale gelmiştir. Patlamada ölen teröristin kimliğini belirlemek üzere kimlik tespit çalışmaları başlatılmış olup, meydana gelen patlamada başka can kaybı yaşanmamıştır. Olayla ilgili inceleme başlatılmıştır" denildi.