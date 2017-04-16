Suruç'ta Oy Kullanma İşlemi Sürüyor

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde oy kullanma işlemi sürüyor.



Türkiye'nin genelinde olduğu gibi Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde de vatandaşlar anayasa değişikliği için oy kullanıyor. Suruç ilçesinde vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren sandıkların kurulduğu merkezlere giderek oylarını kullanıyor.



Sandık görevlileri, oy kullanmak için gelen vatandaşlara kuralları hatırlattıktan sonra perdenin arkasına geçen vatandaşlar oylarını kullanıyor. - ŞANLIURFA