Suruç'ta Kavga: 3 Yaralı

Suruç ilçesinde 2 aile arasındaki kavgada, 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Mürşitpınar Caddesi üzerinde karşılaşan ve akraba oldukları öğrenilen iki aile arasında, "arazi anlaşmazlığı" nedeniyle tartışma çıktı.



Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taş, sopa ile bıçakların da kullanıldığı kavgada, Mehmet D. ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.



Yaralılar, ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.